Почему протесты 2010 года были краткими, а в 2020 году — такими продолжительными и многолюдными? Почему в 2010 году режим не применял таких зверств, как в этом году? Новые люди, которые присоединились к протесту в этом году, — принесли ли они в протест новое понимание? Не будет ли бенефициаром белорусской революции 2020 года Россия?





Виталий Цыганков. На эти вопросы "Свободы" отвечает политический аналитик





- Жестокость репрессий в 2020 году была несравненно большей. Это вроде бы должно было снизить накал протестов. Но не снизило. Почему?





- Здесь несколько причин. Во-первых, общество изменилось за эти 10 лет довольно радикально, и изменилось в сторону, в противоположную от власти. Все меньше людей воспринимают эти патерналистские и авторитарные ценности, которые имеет власть.





Во-вторых, важна психологическая причина. В отличие от 2010 года, у большинства протестующих в 2010-м есть твердое ощущение, что они в большинстве. В 2010 году люди были уверены, что были фальсификации, но многие не были уверены, что их кандидат победил. А в этом году все уверены, что Лукашенко не набрал не то что 80%, а даже 50 и 40 процентов не набрал.





- А почему в этом году зверств было гораздо больше? В 2010 году на площади людей тоже били, еще до нее был избит Владимир Некляев, конечно, как обращались с теми, кого привлекали к уголовной ответственности. Но не было убитых, не было ни гранат, ни пуль, и не было массовых, систематических пыток в местах заключения. В чем причина? Режим же тот же, Лукашенко в 2010 был тот же, те же ОМОНовцы были тогда.





- Власти выбрали такую тактику намеренно, чтобы максимально отбить у граждан желание протестовать. Это была спецоперация устрашения, чтобы те, кто побыл за решеткой, больше боялись выйти на улицы. И чтобы те, кто там не был, а просто читал или услышал о зверствах, чтобы также боялись выйти.





- Виталий, почему 10 лет назад все это не делалось? Они же и тогда могли так же рассчитывать - мы продемонстрируем беспредельную жестокость и быстренько раздавим протест.





- Ведь в 2010 году не было необходимости продолжать карательные операции. Всех разогнали 19 декабря, и после шока от этих репрессий фактически никто уже 20 декабря не вышел. А в 2020-м и протестующих оказалось больше, и настроение у них более решительное.





- В идеологическом плане 2020 год был больше похож на 2010 год, чем на 2006-й. в 2006 году Александр Милинкевич шел на выборы с четкой проевропейской повесткой дня. В 2010 году и Андрей Санников, и Владимир Некляев, и Ярослав Романчук демонстрировали готовность идти навстречу потребностям и интересам России. Когда говорится, что 2020 год вывел на улицу, привел в протест новых людей - он привел новых людей под прежние подходы, под прежние флаги, или эти новые люди принесли и новое видение?





- В 2010 году были "Крестные батьки", и вся компания шла на фоне информационной войны с Россией. К тому же тогда была перезагрузка отношений США и России, и возможно, был тот редкий момент, когда Москва и Вашингтон имели приблизительно одинаковые взгляды на ситуацию. Но за несколько дней до дня голосования Лукашенко приехал в Москву и пообещал подписать все договоры, связанные с Таможенным союзом, и Москва изменила свое отношение. В итоге Лукашенко позволил себе разгром 19 декабря.





Сейчас Москва также во время избирательной кампании довольно критично относилась к Лукашенко, очевидно она в какой-то степени имела отношение к выдвижению и Цепкало, и Бабарико. И мы все помним, что всю весну и лето до 9 августа президентская кампания шла фактически под антироссийскими лозунгами. Но в самый критический момент Россия снова помогла Лукашенко, так как решила, что иначе будет хуже, а в результате этой помощи он будет России обязан.





- Осмысливая, анализируя события десятилетней давности, многие наблюдатели пришла к выводу, что бенефициаром, получателем выгоды от «Площади-2010» оказалась Москва. Не придут ли многие сейчас или через некоторое время к такому же выводу насчет революции 2020 года? Много было и есть конспирологических теорий, что Москва все это и организовала. Но это другой вопрос. Москва может оказаться получателем выгоды от процесса, к организации которого она не имела отношения. Не окажется ли, что все козыри пришли на руки Путину?





- Я все же верю, что главным бенефициаром изменений в Беларуси станет белорусский народ. Я вообще довольно скептически отношусь к высказываниям о всемогуществе Москвы на постсоветском пространстве. Мне кажется, в Кремле это давно и сами понимают и перешли от попытки управлять процессами к варианту «следим за процессами, осторожно включаемся в них, чтобы получить свою пользу». Также не думаю, что Кремль имеет такое радикальное неприятие "цветных революций". Видим на примере Кыргызстана и Армении, что Кремль довольно спокойно работает с лидерами, которые пришли в результате таких революций, — если они сильно не противоречат российским геополитическим интересам.





- В 2011 году произошли «молчаливые протесты». В некотором смысле они были продолжением площади. И это, казалось, подтверждало, что Эхо площади будет громким и длинным. Казалось, что Беларусь уже больше не будет такой, какой была до 19 декабря 2010 года.





Можно ли так сказать о белорусских десятых годах? Сейчас мы гораздо чаще слышим этот тезис - что Беларусь уже никогда не будет прежней. А опыт 2010 года и того, что было после — не свидетельствует ли, что по-разному может быть?





- В ответе на этот вопрос хотелось бы напомнить некоторые вещи, о которых мы уже говорили, - об изменениях в мировоззрении и ценностях белорусов, даже об изменениях в экономической сфере, трудоустройстве, произошедших за последние 10 лет. Это все в поддержку того тезиса, что Беларусь действительно стала другой, это объективный факт, а не публицистическая фраза.





Другое дело, что авторитарный режим хочет продолжать держать это общество в неволе силой, завернуть фарш обратно, загнать обратно пасту в тюбик. Но исторический опыт, историческая статистика не на стороне режима, так как история показывает, что власть, которая настолько сильно не совпадает с обществом, в долгосрочной перспективе не имеет шансов на победу.









Перевод с бел. — EX-PRESS.BY







