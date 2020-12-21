Кузнецов: Белорусский протест по-настоящему еще и не начинался

"Все новости, так или иначе касающиеся белорусской политики, как паззл, складываются в одну картину: противостояние народа и власти перешло в долгосрочную форму и режим в этой ситуации чувствует себя очень некомфортно.





О том, что новая вспышка протестов ожидается весной, сегодня говорят, кажется, все. Об этом говорят активисты, комментаторы и эксперты в СМИ и социальных сетях, об этом говорят и пишут в российских СМИ, а на минувшей неделе об этом же заговорила власть устами председателя КГБ Тертеля.





В том, что сценарий, который буквально программируется всеми вовлеченными или заинтересованными сторонами, обязательно сбудется, сомнений очень мало.





Интересно то, как в этой реальности действуют власти — некоторые эпизоды говорят об очень многом.





Повышение ряда налогов, озвучивание и внедрение некоторых инициатив по сбору средств, например, платы за выезд из страны — очень симптоматичные явления.





Невооруженным взглядом видно, что даже сейчас, когда никаких серьезных санкций еще нет, экономика дышит, что называется, на ладан, и

режим выбирает худший из путей решения проблем: дальше злить народ, снижая уровень его жизни, лишь бы только хватило на силовиков и чиновников.

Негласное соглашение «крутитесь, как хотите, только нас не трогайте», существовало в Беларуси много лет и люди «крутились». Тот же челночный приграничный бизнес буквально по всему периметру, кроме участка границы с Россией, позволял нормально существовать множеству семей.





Однако сейчас не только «не до законов», но и не до рассуждений о высоких материях: последние решения, похоже, говорят лишь о том, что

власть берет на вооружение по отношению к собственному народу принцип «умри ты сегодня, а я — завтра».

Принцип, уходящий корнями в уголовную субкультуру.





Становится совершенно очевидным, что никакой продуманной и последовательной политики по поддержанию ресурсов системы у властей нет и они идут по пути самоуничтожения:

изымать все, что только можно, любыми путями, у людей.

Это — логика открытого противостояния. Если не решать экономические проблемы, политические будут только множиться. Ни летом, ни осенью, ни весной до всенародного мятежа так и не дошло в том числе и потому, что подавляющее большинство побоялось потерять работу.









По этой причине, например, не случилась общенациональная забастовка. Если же власть, вместо того, чтобы решать проблемы, будет продолжать экономически душить граждан, финал у этого может быть только один.





Немного из другой оперы. Тот же Тертель на «Гродно-Азоте» сказал интереснейшую вещь, которая много говорит о том, что в головах у тех, кто сегодня представляет власть. А именно,

речь идет об откровениях о готовности к отражению «интервенции под видом гуманитарной миссии» летом и о подготовке к «горячей войне под видом гуманитарной операции» в будущем, возможно, весной.

У кого-то есть иллюзии, что какая-то страна, кроме России, может решиться осуществлять здесь «гуманитарную миссию», против которой надо будет бороться, как против интервенции?





На фоне того, под какими знаменами власть проводила президентскую кампанию и кто рассматривался в ней, как главный враг, это говорит лишь о том, что самой большой «подлянки» в Минске ждут именно с Востока. То есть, находятся полностью во власти психологического эффекта «осажденной крепости» в ситуации необходимости бороться со всеми без исключения и вовне, и внутри.





А протесты, хоть и локализовались во дворах и микрорайонах, и не думают останавливаться, поддерживая все тот же градус напряжения и мобилизации силовых и административных структур, на которые, как раз, и нужны режиму ресурсы в первую очередь.





Ресурсы, которых уже нет и брать их, кроме как у и без того обозленного народа, уже негде.

Те, кто думает, что белорусский протест «выдохся», трагически ошибаются. Белорусский протест по-настоящему еще и не начинался.