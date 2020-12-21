



Екатерины Салевич, которую обвиняют по статье 369 Уголовного кодекса, отложили до выздоровления "потерпевшего", передает ПЦ В Слонимском районном суде рассмотрение дела в отношении, которую обвиняют по статье 369 Уголовного кодекса, отложили до выздоровления "потерпевшего", передает ПЦ Вясна

Дело рассматривает судья Наталья Радионик.

Гособвинение преставляет Юлия Яговдик.

Екатерину Салевич обвиняют в том, что 25 августа она умышленно публично "оскорбила" представителя власти в телеграм-канале "Слоним для Жизни".





"Потерпевшим" признан милиционер ОМОН ГУВД Мингорисполкома старший сержант милиции Сергей Осколков, фотографию и личную информацию которого она репостнула.





Согласно материалам следствия, под репостом женщина разместила сообщение "с текстом оскорбительного содержания, унижающим честь и достоинства Осколкова".





В материалах также указано, что эксперт отдела лингвистических экспертиз УГСКЭ РБ по Гродненской области признал одно из слов в сообщении "грубым, вульгарным, оскорбительным".





21 декабря "потерпевший" Сергей Осколков не явился в суд из-за болезни (коронавирус?): рассмотрение дела отложено до его выздоровления.

Екатерина Салевич — жительница Слонима. Она специалист по организации госзакупок, имеет высшее образование. Сейчас находится в декретном отпуске: в этом году у нее родился ребенок. Кроме него, в семье есть еще один пятилетний ребенок.