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Лукашенко приказал разобраться с "антигосударственными" руководителями религий в Беларуси

Лукашенко назначил 21 декабря уполномоченным по делам религий и национальностей Александра Румака. Он поставил перед ним задачи разобраться, где власти «недоработали» с «отдельными руководителями» религий.

Лукашенко приказал разобраться с "антигосударственными" руководителями религий в Беларуси
«Вы видите, что происходит в стране. Будем откровенны, отдельные руководители себя повели, мягко говоря, по антигосударственному. Руководство. Я не беру людей, они отношения к этому не имеют. А именно, несколько там человек зарекомендовали себя не очень», — заявил Лукашенко.

«Будем считать, что ошиблись. Но винить их и не видеть своих проблем и недостатков, наверное, это не наш путь. Поэтому вам надо разобраться, в чем мы, государство, не доработали. Мы не вмешиваемся в чувства людей, но мы должны защищать свое государство. Все верующие живут в белорусском государстве, наши верующие. И все лидеры конфессий тоже живут в этом государстве», — приказал новому уполномоченному Лукашенко.

«Жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству. Их не много, но мы их должны видеть. В том числе и в религиозной среде», — считает он.


«Лукашенко принял специального посланника Папы Римского Клаудио Гуджеротти. Можно предположить, что он приехал решать конфликт вокруг главы католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича, которого власти не пустили в страну. 

Недавно Кондрусевич заявил, что собирается в отставку. Это значит, что Ватикан не настаивает на его возвращении в Беларусь. Папа не хочет идти на конфликт с официальным Минском», — считает Валерий Карбалевич.
Источник: telegraf.by
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