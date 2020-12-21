



Должность стала вакантной месяц назад после того, как Юрий Сенько, по всей видимости, оказавшийся не настолько преданным, как следовало бы на этой должности, был отправлен в почетную отставку - послом в Китай.





Также появился новый уполномоченный по делам религий и национальностей - им стал Александр Румак, который сменил на этой должности после четырнадцати лет работы Николая Гуляко. Последнему, вероятно, не простили критику католиками и, в некоторой степени, православными беспрецедентную жестокость власти в подавлении протестов.





Иван Лавринович согласован на должность заместителя министра труда и социальной защиты после того, как его предшественник стал уполномоченным по делам религий и национальностей.





Сергей Митянский согласован заместителем министра экономики.