- Я несправедливо лишен свободы и возможности увидеть свою семью, – говорится в послании Игоря Лосика. – За последние шесть месяцев я пропустил очень много. Обиднее всего то, что я не услышал первые слова своей дочери.





Сейчас он находится под арестом в тюрьме в Жодино. Правозащитники признали Лосика политическим заключенным. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса - в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст.342 УК) и в приготовлении к участию в массовых беспорядках (ст.293 УК).





– Как это возможно, если до моего задержания ни о каких «массовых беспорядках» вообще речи не шло? Как это возможно, если в это время вообще не было известно, чем закончится регистрация кандидатов в президенты? Да и за всю жизнь я ни разу не участвовал ни в одном «несанкционированном» массовом мероприятии, а уж тем более массовых беспорядках. Какие массовые беспорядки с годовалой дочерью на руках? - задается вопросами Игорь Лосик.





Объявить голодовку он решил, взвесив все «за» и «против». Таким способом он надеется добиться снятия всех обвинений и освобождения.





– Я отдаю себе отчет в том, что могу заиметь серьезные проблемы со здоровьем или даже умереть. Ради справедливости, ради возможности снова обнять свою дочь я готов идти до конца, - признается Игорь Лосик.





Его супруга в знак солидарности с мужем тоже объявляла голодовку, но 21 декабря заявила о том, что прекращает ее из-за давления на семью.



