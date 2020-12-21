Главные цели, поставленные в самом начале протестного движения, достигнуты, считает советник Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка: президентские выборы в Беларуси практически никем не признаны, произошла делегитимизация Лукашенко и легитимизация Тихановской, формат протестных акций хотя и изменился, но они не прекратились.





Чего добились протестующие за 4,5 месяца и сколько еще продержится режим Лукашенко, Франак Вячорка рассказал в эфире Настоящего Времени





— Как вы оцениваете сегодняшнюю акцию (20 декабря)? Светлана Тихановская месяц назад сказала, что она должна стать самой масштабной за последнее время. А мы видим, что это не так.





— Мы видим, что многое произошло за последние два месяца, видим, что формат акций изменился. Люди начинают самоорганизовываться во дворах, из-за этого изменился и характер акций. Народный трибунал – это не только суперакция, это не только марш, это не только тысячи людей в центре. Это в том числе запуск "Единой книги регистрации преступлений", это запуск кампании по признанию ОМОНа и ГУБОПиК террористическими организациями.





Сейчас самое важное – это сохранить тот актив, который есть. Сегодня, наверное, самый лучший день, чтобы подвести итоги года, где мы сейчас стоим, что у нас есть, чего нам не хватает и как можно усилить давление на режим в ближайшие недели и месяцы.





— Давайте с вами и подведем итоги года. Где сейчас стоит Беларусь, на каком этапе находятся протесты?





— Самые главные цели, которые стояли с самого начала, – непризнание результатов выборов, делегитимизация Лукашенко, легитимизация Тихановской, нового большинства, – это произошло. Весь цивилизованный мир не будет пожимать теперь руки Лукашенко, он потерял и партнеров, и друзей, и источники финансирования. Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк решили, что больше ни доллара, ни евро не пойдут в карман Лукашенко.





Многие страны встречают лидеров демократического движения, Светлану и других как руководителей страны. Сейчас самое важное – чтобы все эти контакты на международной арене поддерживали протест.





Что же у нас на улицах? У нас есть около пары сотен дворовых инициатив, эти районные объединения, которые через телеграм связываются между собой. Сегодня они проводят уличные марши протеста. Они даже в разное время их проводят, так что силовикам очень трудно мобилизовать свои ресурсы.





У нас есть около шести предприятий, которые продолжают стачки. У нас есть "Беларуськалий", где больше ста рабочих продолжают бастовать, не выходят на работу.





У нас проводится огромная работа по освобождению политзаключенных, но, к сожалению, ни одного политзаключенного под давлением пока что не освобождено. Возможно, в ближайшее время стоит подумать, каким образом добиться уступок, освобождения политзаключенных, которые несправедливо сидят.





— Как, по вашим ощущениям, в 2021 году Александр Лукашенко удержится в кресле президента? В ночь с 2021-го на 2022-й будет поздравлять белорусский народ с Новым годом?





— Не удержится. Я думаю, что он не удержится даже до августа. Даже при условии, что он сохраняет власть до весны, потом подшатывается немножко режим, снова огромная волна уличных протестов, огромная волна перебежчиков, под давлением ОБСЕ, под давлением международного сообщества он в апреле, в мае самое позднее, у него не останется другого выбора, чем идти на эти уступки или переговоры.





Думаю, что это в интересах всех, в том числе людей, которые находятся в окружении Лукашенко, в том числе олигархов, которые его финансируют, в том числе Кремля, к которому Лукашенко как не пришей кобыле хвост, абсолютно не нужен как политик-банкрот.





Поэтому я думаю, что сейчас улица – это одна из частей этого движения, этого восстания. Но это не основная его часть на ближайшие месяцы. В ближайшие месяцы это, скорее всего, кабинетная работа, работа по организации переговоров, организации экономического давления. Чем, собственно, мы и занимаемся.





— Не могу вспомнить санкции. В каких отношениях с Евросоюзом Беларусь входит в 2021-й?





— У Лукашенко никогда не было такого плохого состояния в международной политике, как теперь. Практически кроме Кремля, Москвы и Пекина из крупных сильных государств никто его не поддерживает. Даже те послы в Японии и Израиле, которые вручили грамоты, потом сделали демарш. Со Светланой встретился посол Израиля в Литве, например.





Поэтому сейчас он [Лукашенко] потерял всех союзников в Европе. Понятно, что приход Байдена к власти – это точно не на руку Лукашенко. И он полностью изолирован.





Да, возможно, экспорт, торговля с Евросоюзом – это не основная доля белорусской торговли, это около 20%. Но с другой стороны, это критическая доля для целой группы предприятий, которые связаны с управлением делами президента и лично с Лукашенко. Просто теперь, когда он не будет делать уступки, когда он не будет идти на диалог, ситуация будет усугубляться экономически по всей стране.









— Удалось ли вам наладить какие-то контакты с Кремлем?





— Конкретно с людьми в Кремле – нет. К офису Тихановской из Кремля не обращались. На самом деле, у нас и не было такой цели. Мы хотим решить эту проблему внутри Беларуси. Мы говорили: не надо нам помогать, не надо вмешиваться, просто не помогайте Лукашенко. И эта стратегия остается актуальной. Конечно, были обращения, Светлана обращалась к российскому народу, она высказывалась о готовности поговорить с Путиным как с любым другим мировым лидером.





Многие говорят, что ключ решения проблемы – в Кремле. Даже если это и так, решение финальное все-таки будет принимать не Кремль, а белорусский народ. А белорусский народ уже четыре с половиной месяца показывает, чего он хочет: свободных выборов, независимости Беларуси и уважения к себе.





— Политический советник Тихановской Александр Добровольский говорил, что пытались выйти на связь с Кремлем, но не сложилось. На Пекин вы пытаетесь каким-то образом выйти?





— Буквально последнюю неделю мы начали разрабатывать стратегию по работе с Пекином. Здесь очень важно аккуратно к этому подходить, потому что у Пекина немножко другие интересы, чем у Кремля и Евросоюза. Если для Евросоюза и для Москвы это вопрос безопасности, для Пекина это вопрос экономической, финансовой безопасности и торговли.





Потому что Беларусь во время Лукашенко была стратегическим форпостом для Пекина, парк "Великий камень" и огромное количество инвестиционных китайских проектов сейчас, во время политического кризиса, заморожены. И мы видим, что некоторые инвестиционные проекты приостановлены после 9 августа. Многие эти проекты переведены в Украину, например.





Сейчас нам очень важно дать Китаю понять, что демократическая трансформация, уход Лукашенко ему тоже выгоден. Беларусь останется партнером Китая, как он был во времена Лукашенко. Не надо бояться политических перемен в Беларуси, Лукашенко мешает всем. И единственная проблема для развития торговли, сотрудничества и дружбы с Евросоюзом, Пекином и Москвой – это Лукашенко.







