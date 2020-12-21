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Правозащитники: в ходе протестов в воскресенье в Беларуси задержано более 150 человек

Правозащитникам известны фамилии более 150 задержанных в ходе протестов 20 декабря в Беларуси. Из них около 130 человек задержано в Минске.

Правозащитный центр «Весна» на утро 21 декабря сообщает 152 фамилии задержанных. Основная масса людей попала за решетку в Минске. Однако традиционно были задержанные и в других городах Беларуси: Гродно, Витебске, Новополоцке, Солигорске, Смиловичах, Мозыре, Борисове и т.д.

В то же время телеграм-канал «Списки задержанных» сообщает о 146 задержанных только в Минске. Из них 15 человек были отпущенны, а 3 из РУВД забрала в больницу «скорая помощь».

Ранее ГУВД Мингорисполкома сообщило о задержании в ходе протестов в Минске «около 100 граждан». 
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