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Задержания в ходе белорусских протестов идут на спад

После перехода протестных акций в Беларуси к новому формату децентрализации и рассинхронизации, количество их участников, задержанных силовиками, неуклонно сокращается.

Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная экс-директором Института социологии НАН Геннадием Коршуновым. В ней отмечено, что пик задержаний был зафиксирован после проведения Марша смелых 15 ноября. Тогда количество задержанных силовиками составило 1114 человек. Однако после перехода протестных мероприятий к новому формату их проведения - отказа от общего сбора колонн и привязки протестов к конкретному времени - количество задержанных в Беларуси пошло на спад. В итоге число людей, попавших за решетку после протестов 20 декабря, одно из самых минимальных за всю историю воскресных протестов в стране.

 

Безусловно, пропагандисты попытаются увязать снижение количества задержаний со уменьшением числа людей, выходящих на улицы. Определенная взаимосвязь здесь есть, но не прямая. Во-первых, точное количество раскоординированных протестов и их участников неизвестно. А во-вторых, в таком случае придется признать, что акция 15 ноября была самой массовой. Но это не так. 
Thinktanks.by
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