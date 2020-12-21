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Кац: «Белорусские власти пытаются создать впечатление, что, если что-то пойдет не так, то в Минск приедет российский ОМОН»

Российский блогер уверен, что подобного никогда не произойдет, пишет Салiдарнасць

.


— Это белый шум, очередная информационная интервенция. Сообщения о том, что из белорусской милиции в большом количестве увольняются люди, очень неприятны для белорусских властей. Они пытаются как-то выровнять информационную картину созданием впечатления, что, если что-то пойдет не так, то в Минск приедет российский ОМОН, — рассуждает Максим Кац. — На самом деле, в договоре о сотрудничестве Министерства внутренних дел Беларуси и Российской Нацгвардии написано об обмене опытом, проведении консультаций, семинаров совместных тренировок. Подобные соглашения — обычное дело для правоохранительных органов.

Он подчеркнул, что российские власти понимают — ситуацию в Беларуси могут разрешить только сами белорусы:

— Не надо пугаться, российский ОМОН в Минск не приедет! Подобные информационные интервенции делаются на протяжении всех протестов и каждый раз вызывают беспокойство.

Уровень безумия российских властей конечно высок, но совсем не до такой степени, чтобы пытаться отправить тысячу российских ОМОНовцев избивать сотни тысяч жителей Минска. Как решится ситуация в Минске, зависит только от белорусского общества.
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