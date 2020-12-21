"В отношении 10 обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство и передано прокурору для направления в суд. Их действия квалифицированы по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций) УК", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета в понедельник.





Здесь добавили, что к 9 из них применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а к одному – домашний арест. Все обвиняемые в возрасте от 20 до 40 лет, с различным уровнем образования и социальным положением.

"Расследование уголовного дела в отношении иных 9 обвиняемых и 37 подозреваемых продолжается. Кроме того, правоохранителями продолжается работа по установлению других участников противоправных действий", - добавили в СК.





По данным следствия, днем 13 сентября участники несанкционированного массового мероприятия, "находясь в центре Бреста - на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко совершали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок, препятствовали движению транспортных средств на указанном участке и нормальному функционированию предприятий и организаций".















