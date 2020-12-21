Лукашенко не назначил нового гендиректора телеканала СТВ





Должность генерального директора ЗАО «Столичное телевидение» оставалась вакантной после того, как предыдущий руководить Игорь Луцкий стал министром информации.





Однако сегодня она так и осталась вакантной. То есть "Пул первого" с новостью поспешил. Лукашенко не подписал указ, а на предложенной кандидатуре Лукашенко оставил резолюцию "Пригласить".