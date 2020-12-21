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Лукашенко не назначил нового гендиректора телеканала СТВ

Александр Лукашенко сегодня проводит кадровый день. С утра появилось сообщение, что назначен новый гендиректор телеканала СТВ. Его распространил телеграм-канал «Пул первого», приближенный к президентской пресс-службе.


Должность генерального директора ЗАО «Столичное телевидение» оставалась вакантной после того, как предыдущий руководить Игорь Луцкий стал министром информации.

Однако сегодня она так и осталась вакантной. То есть "Пул первого" с новостью поспешил. Лукашенко не подписал указ, а на предложенной кандидатуре Лукашенко оставил резолюцию "Пригласить". 
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