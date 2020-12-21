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МВД создало базу протестующих

Министерство внутренних дел создало базу участников несанкционированных акций, сообщил на Беларусь-1 начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.





Такое решение в министерстве приняли «после событий 9 августа».

Заносят в базу не только задержанных, но идентифицированных лиц. Как пример Купченя привел ситуацию, когда демонстранта из одного города задержали в другом, проверили по базе — и осудили за повторное участие.

Первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко назвал это "огромным толчком, можно сказать, рывком".
Свабода
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