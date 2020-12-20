От триумфа до краха: история одного диктатора

Франко можно назвать случайным диктатором. Организатором военного переворота 1936 года был другой генерал. Но Хосе Санхурно подвел… гардероб.





Когда лидер мятежников вылетал из Португалии, пилот предупредил его, что багаж слишком тяжел для двухместного самолета. Санхурхо надменно ответил: «Я должен буду облачиться в лучшие одеяния, как подобает новому правителю Испании». И сложил голову в авиакатастрофе.





Сальвадор Дали, «Предчувствие гражданской войны» (1936). В течение следующих трех лет в Испании погибнет более 450 тысяч человек





Новым главарем стал Франко, который, кстати, до этого особой политической активностью и большими претензиями на власть не отличался.









Но, получив титул каудильо (вождь), 43-летний военачальник повел себя как профессиональный деспот.





Осенью 1936-го, давая интервью репортеру Daily Mail, Франко заявил, что победит в гражданской войне, чего бы это ни стоило.





— Даже если придется расстрелять половину Испании? — переспросил журналист.





— Я повторяю: любой ценой, — ответил каудильо.





(Спустя 80 с лишним лет правитель другого государства заявит: «Мы сохраним страну, чего бы нам это ни стоило»)





Националисты во главе с Франко одержали победу в гражданской войне, проявив невероятную жестокость по отношению к своим врагам – республиканцам, которые, правда, тоже особо не миндальничали. На их стороне выступал СССР, отправивший в Испанию самолеты, танки, другое оружие и около 3 тысяч военных.





Но Франсиско Франко, в свою очередь, заручившись поддержкой Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, переиграл Иосифа Сталина. «Отец народов» вынужден был бросить своих испанских единомышленников на произвол судьбы.





А Франко в 1939-м был объявлен пожизненным «верховным правителем Испании, ответственным только перед Богом и историей». На протяжении десятилетий он отстраивал систему, получившую название от его имени. Франкизм запомнился жуткими репрессиями против оппонентов: уже по окончании гражданской войны десятки тысяч были казнены или умерли в заключении от болезней и голода, а еще полмиллиона бежали из страны. Своих противников сатрап считал «анти -Испанией», что исключало возможность какого-либо диалога и компромисса.





Франко – это человек, обладающий завидной способностью верить в то, что нравится ему самому, и начисто забывать или отрицать все ему неприятное. Более того, он отравлен лестью и аплодисментами, болен властью и полон решимости удерживать ее любой ценой, жертвуя всем и яростно защищая ее.





Популярность Франко зиждилась на хорошо знакомом белорусам принципе «лишь бы не было войны», который тогда исповедовали многие испанцы. Каудильо воспринимался как человек, который закончил гражданскую и не допустил участия страны во второй мировой.





Третий рейх настойчиво пытался втянуть Испанию в военную коалицию. Но Франко не только отвертелся от этой «чести», но и во время девятичасовой (!) беседы вынес мозг Гитлеру: последний заявил, что лучше даст вырвать себе три-четыре зуба, чем еще раз примет участие в переговорах с таким «союзником».





Мало того, испанский руководитель одновременно ухитрялся поддерживать отношения с руководителями антигитлеровской коалиции Франклином Делано Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем. Как ни удивительно, Франко показал себя мастером балансирования и многовекторной политики.





Испанский «культ личности» достиг таких масштабов, что пропаганда сравнивала главу государства с Цезарем и Наполеоном. Официальная присяга начиналась словами «Клянусь Богом, Испанией и Франко…».





Диктатор назначал всех министров, совет королевства, губернаторов, часть депутатов, дипломатов, высших офицеров, судей, прокуроров, лидеров профсоюзов и даже епископов! Режим Франко характеризовали как «абсолютную власть без личной ответственности». Он вмешивался практически во все сферы жизни: запретил разводы, контрацептивы и каталонский танец сардана, являвшийся национальным символом (ничего не напоминает?).





Тоталитарное государство гармонизирует в Испании функционирование всех возможностей и энергии страны, в которой в рамках национального единства труд, считающийся самой неизбежной обязанностью, будет единственным выражением воли народа.





Первые два десятилетия Франко делал ставку на ведущую роль государства в экономике, которая должна была стать максимально независимой от импорта. В результате Испания оказалась одной из самых бедных стран Европы.





Тогда диктатор решился на экономическую либерализацию, пригласив в правительство молодых технократов. В результате последние 15 лет жизни и правления Франко были отмечены впечатляющим ростом ВВП (в среднем около 7% за год) и благосостояния испанцев.





Фото Reuters





Также по инициативе Франко была возведена Долина Павших. По замыслу каудильо, этот мемориал, посвящённый погибшим в гражданскую войну с обеих враждовавших сторон, должен был символизировать национальное примирение.





В общем, Франко немало сделал, чтобы подправить свою репутацию тирана светлыми красками. Но…





Диктатор до последнего держался за власть посиневшими (в буквальном смысле слова) пальцами. В 70-е «испанский Сталин» превратился в «испанского Брежнева» – трясущиеся руки, сбивчивая речь... Болезнь Паркинсона брала свое. Но Франко оставался на своем посту до гроба в ноябре 1975-го. И, вероятно, надеялся, что, «даже когда будет мертвым, не позволит отдать страну».





С преемником, будущим королем Хуаном Карлосом. Фото Anefo





Однако вскоре после кончины Франко начался демонтаж его политического наследия, который возглавили бывшие сторонники каудильо. Изначально речь шла о «совершенствовании существующего строя», однако Испания довольно быстро прошла дорогу к демократии.





Важным этапом на пути перемен стал «круглый стол», созванный в октябре 1977-го. В результате был достигнут компромисс, зафиксированный в «пактах Монклоа» и определивший дальнейшее политическое и экономическое развитие страны. В чем-то уступила власть, в чем-то оппозиция, но в итоге выиграли все. Уровень жизни в Испании поднялся до среднеевропейского. Либерализация оправдала себя и в политике, и в экономике.





Окончательно точки над «і» Испания расставила совсем недавно. В 2019 году прах Франко из мавзолея в Долине Павших был перенесен на муниципальное кладбище в пригороде Мадрида. А в минувшем сентябре правительство приняло закон, который официально осуждает режим каудильо и запрещает «любые попытки оправдывать или восхвалять франкистскую диктатуру 1936-1975 годов и ее деятелей».