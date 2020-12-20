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Протесты в Беларуси могут перейти в "горячую фазу": Губаревич объяснив, при каких условиях

Беларусь подписала соглашение о сотрудничестве с Федеральной службой войск нацгвардии России. Следовательно, если белорусские силовики начнут еще более жестокие разгоны протестов вместе с Росгвардией, то протесты в стране могут перейти в "горячую фазу".

Но ее вызовет само решение о привлечении российских силовиков. Ведь общество в стране будет открыто противостоять попыткам внешнего вмешательства. Об этом в эфире 24 канала рассказал лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич.

Он отметил, что это решение властей является прямым нарушением белорусской Конституции. Согласно ей, невозможно иметь на территории Беларуси представителей военных или силовых структур из других стран. Тем более, если они еще и участвуют в разгонах протестов и противодействуют мирным жителям.

Активист вспомнил, что в первые дни недели серьезных протестов возникал разговор о введении Росгвардии для помощи белорусским силовикам. Сейчас белорусские представители Лукашенко вернулись к этой теме.

Наверняка считают, что не могут справиться собственными силами. Вероятнее всего, что это является попыткой запугать протестующих,
- отметил он.

И добавил, что люди продолжают массово выходить на протесты. Поэтому Лукашенко не видит другого варианта решения проблемы, как усиление силового давления.

В КГБ Беларуси заявили, что готовятся к "горячей войне"

Глава КГБ Иван Тертель заявил, что в стране якобы реализуют сценарий "цветной революции". Поэтому власть даже готовится к варианту "горячей войны".

По мнению Юрия Губаревича, это может свидетельствовать, что власть прекрасно понимает сегодняшнее состояние белорусского общества. И то, что проблему для Лукашенко, связанную с протестами, не удалось решить.

"И вряд ли власть сможет это сделать ближайшие 1,5-2 года. Об этом также заявил глава КГБ", – подытожил белорусский активист.
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