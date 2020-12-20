+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Закон об иностранных агентах Беларуси не нужен

Анонсированный депутатами Палаты представителей Нацсобрания закон об иностранных агентах, как и многие из тех, что принимаются в Беларуси, не имеет ценности для нашей страны.

Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» высказала заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ольга Белевцова.


«При принятие любого закона надо исходить из той пользы, которую он принесёт тем, кто здесь живёт. С этой точки зрения, не понятно, как ещё большее усложнение жизни негосударственных некоммерческих организаций, а именно это, я так понимаю, хотят сделать наши власти, может улучшить жизнь рядового беларуса. А вот ухудшить - запросто, потому что многие известные, общественно значимые проекты были сделаны при грантовой поддержке», - пояснила она.
В то же время Ольга Белевцова обратила внимание на то, что закон об иностранных агентах не нужен Республике вне зависимости от того, откуда идёт помощь, и кто её получатель.

«Негосударственные организации с российскими корнями находятся на территории страны и функционируют по нашим законам. Это само по себе налагает достаточные ограничения», - уточнила она.
При этом зампред ОГП убеждена, что настоящим предметом беспокойства белорусских властей является грантовая поддержка негосударственных организаций со стороны стран Евросоюза и Америки.
«Общая риторика грантодателей - мы будем поддерживать, в том числе финансово, гражданское общество, а не государство. Задача государства -  ограничить эти финансовые потоки, которые будут направлены на поддержку гражданского общества», - подчеркнула она.

Напомним, что накануне председатель постоянной комиссии Палаты представителей Андрей Савиных заявил о том, что депутаты хотят принять закон об иностранных агентах по российскому образцу.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]