Закон об иностранных агентах Беларуси не нужен

Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Политринга» высказала заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ольга Белевцова.









«При принятие любого закона надо исходить из той пользы, которую он принесёт тем, кто здесь живёт. С этой точки зрения, не понятно, как ещё большее усложнение жизни негосударственных некоммерческих организаций, а именно это, я так понимаю, хотят сделать наши власти, может улучшить жизнь рядового беларуса. А вот ухудшить - запросто, потому что многие известные, общественно значимые проекты были сделаны при грантовой поддержке», - пояснила она.

В то же время Ольга Белевцова обратила внимание на то, что закон об иностранных агентах не нужен Республике вне зависимости от того, откуда идёт помощь, и кто её получатель.





«Негосударственные организации с российскими корнями находятся на территории страны и функционируют по нашим законам. Это само по себе налагает достаточные ограничения», - уточнила она.

При этом зампред ОГП убеждена, что настоящим предметом беспокойства белорусских властей является грантовая поддержка негосударственных организаций со стороны стран Евросоюза и Америки.

«Общая риторика грантодателей - мы будем поддерживать, в том числе финансово, гражданское общество, а не государство. Задача государства - ограничить эти финансовые потоки, которые будут направлены на поддержку гражданского общества», - подчеркнула она.





Напомним, что накануне председатель постоянной комиссии Палаты представителей Андрей Савиных заявил о том, что депутаты хотят принять закон об иностранных агентах по российскому образцу.







