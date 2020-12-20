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В Минске на акциях протеста начались задержания

В Минске во время воскресных акций протеста начались точечные задержания, сообщают Telegram-каналы.

Фото TUT.by

По данным канала Onliner, который в свою очередь ссылается на читателей, задержания имеют точечный характер и проходят в разных частях города. В микрорайоне Грушевка задержали сразу шесть человек, среди них юноши и девушки.

Кроме того, задержания проходят у метро «Спортивная» и на улице Притыцкого, сообщает Tut.by.
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