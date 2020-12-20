



Жители и власти Казахстана, а также пользователи социальных сетей из разных стран требуют извинений у России за высказывания касаемо прав и истории государства. Все началось со слов Вячеслава Никонова на "Первом канале" еще 11 декабря, за три дня до празднования Дня Независимости Казахстана. Он поставил под сомнение суверенитет Казахстана. В последствии слова государственного деятеля РФ подхватили другие политики.





"Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Да они существовали, они существовали гораздо южнее. Собственно, территория Казахстана – большой подарок со стороны России и Советского Союза", – сказал Никонов.





Затем другой депутат Госдумы России, Евгений Федоров, поддержал слова своего коллеги, сравнив власти и жителей Казахстана с нищебродами.





"В данном случае Казахстан арендовал у Советского Союза территорию, в конкретном количестве этой территории. Случайным образом 100% своей территории, но это уже детали процесса. Хотите уходить, товарищ Назарбаев, Токарев, МИД. Хорошо, берите чемоданчики, отдавайте территорию, город Верный [Алматы] и все остальное, и уходите. Они скажут: "А у нас не останется территорий, куда уйти". А мы то здесь при чем? Вы тут, нищеброды, арендовали у нас квартиру. Потом решили с нами поссориться. Проваливайте с нашей квартиры", – заявил Федоров.





Выходец из Казахстана, а также депутат Госдумы Владимир Жириновский также заявил, что государства Казахстан до Советского Союза не существовало.





"Казахстана просто не существовало. Ну он все правильно сказал. Там Россия – Уральск, Семипалатинск, Петропавловск. При чем здесь Казахстан? Казахские племена кочевали, там, в средней Азии, и там все было перепутано, где киргизы, где казахи, где каракалпаки, где там туранцы-муранцы и так далее. Но государства с границами, с правительством не было. Это все создала искусственно советская власть", – заявил Жириновский.









Пользователи социальных сетей остро отреагировали на высказывания российских политиков.









Депутаты парламента Казахстана также высказались о скандальных заявлениях.





"Они делают это с умыслом, чтобы заставить нас повиноваться. Они лишились братской Украины. На очереди Бела сь. Если лишатся нас, то оголится граница России. Поэтому это такие "попытки сдержать", "забрать земли", – заявил депутат Омархан Оксикбаев.





Бывший глава государства Нурсултан Назарбаев заявил в День Независимости Казахстана 14 декабря, что казахстанцы – законные наследники земель, которые принадлежат государству.





"Мы все должны беречь нашу святую землю, которую оставили нам предки, укреплять нашу независимость, служить светлому будущему нашей страны", - произнес Назарбаев.





В МИД Казахстана уже направили ноту протеста в Россию.