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Версия: Папа Франциск может выступить посредником между Россией и Западом в урегулирования белорусского кризиса

На минувшей неделе Александр Лукашенко встретился с Апостольским нунцием в Великобритании архиепископом Клаудио Гуджеротти.

Клаудио Гуджеротти

Согласно официальной информации, во время встречи Клаудио Гуджеротти передал Александру Лукашенко привет от Папы Римского Франциска II. Также много было сказано о борьбе с пандемией коронавируса. Однако в пресс-службе белорусского правителя ни строчки не говорится о том, обсуждалась ли ситуация с главой католической церкви в Беларуси Тадеушем Кондрусевичем, которого власти не впускают в страну, называя агентом польского влияния.

По мнению российского политолога Станислава Белковского встреча Лукашенко с Гуджеротти может иметь огромное значение для урегулирования политического кризиса в Беларуси.

«Я думаю, что действительно, если папа Франциск выступит посредником между Россией и Западом, в первую очередь в части урегулирования ситуации в Беларуси, а также предоставит Александру Лукашенко гарантии безопасности, то нынешний белорусский лидер может в 2021 году, как мы предполагаем, уйти со своего поста. Проведя, конечно, конституционную реформу, в результате которой Беларусь-таки станет парламентской демократией европейского образца и укажет тем самым путь старшей, как утверждает сам Лукашенко, сестре — России. И это, возможно, создаст прецедент особой роли Ватикана в урегулировании отношений между Россией и евроатлантическим миром», - сказал Белковский в эфире «Эха Москвы».

По его словам, если Ватикан станет «миротворцем глобального масштаба», это «вдохнет новую энергию в католическую церковь — и подстегнет, кстати, и процесс церковной реформации, как это ни смешно, в тех странах, которые до этой реформации еще не дошли».
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