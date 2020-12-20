Николая Автуховича перевели в Гродненский СИЗО









Ранее Автуховича держали в СИЗО КГБ, не принимали передачи, ссылаясь на то, что передачи принимают только у близких родственников, а дочь и жена Николая -- за границей..





Вечером 8 декабря стало известно о задержании группы людей, которая якобы подожгла дом милиционера в Волковыске и подорвала автомобиль сотрудника милиции в Гродно. Как сообщили на государственном ТВ, группирой руководил Волковысский предприниматель и активист Николай Автухович. Вместе с ним были задержаны еще несколько человек: Сергей, Любовь и Павел Резановичи, Ирина Горячкина, Ирина и Антон Мелькеры.





Задержанным инкриминируют статью 289 УК («Акт терроризма»), предусматривающую лишение свободы от восьми (части первая и вторая данной статьи) до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертную казнь (Часть третья данной статьи).





По сведениям "Белорусского партизана", всю прошлую неделю к заключенным "американки" не пускали адвокатов. Многие родные узников СИЗО КГБ связывают это именно с "делом Автуховича".