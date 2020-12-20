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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Сегодня - 134-й день протестов

Пятый месяц белорусы выходят на акции против фальсификации президентских выборов, а также милицейского насилия, за которое никто не понес наказания.

Сегодня - 134-й день протестов
Фото читателя TUT.BY

Сегодняшняя акция получила в Telegram-каналах название Марш народного трибунала.

«Белсат» следит за событиями дня. Если имеете интересную информацию, фото и видео, то присылайте их нам в Telegram – @BelsatBot, а также через SMS/Viber по номеру +48 519 040 024.

11:00. Кажется, на улицы страны выехали все запасы нереализованных тракторов. Как говорят, решили показать товар лицом.



 

АВ/АА, belsat.eu
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