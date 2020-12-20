Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил академический директор BISS Петр Рудковский, комментируя введение Евросоюзом третьего пакета санкций против Беларуси.





«Санкции - это способ повлиять на систему стимулов: сделать так, чтобы для некоторых субъектов затраты от некоторых действий (например, причастность к репрессиям) стали выше», - обозначил он.





Рудковский считает, что третий пакет санкций со стороны Евросоюза «не несет в себе настолько серьезных затрат, чтобы белорусский режим захотел пересмотреть репрессивную политику».





«Тем более, что потери от такого пересмотра правящей группе явятся намного больше. Таким образом, в кратковременной перспективе какого-то ощутимого эффекта от них не приходится ждать», - отметил он.









В то же время аналитик обратил внимание на то, что санкции влияют не только на тех, против кого они были введены, а также на тех, против кого не были введены.





«Причем вот этот второй тип влияния имеет намного большее значение. В чем разница? В случае компаний или физических лиц, против которых уже сейчас введены санкции, - они имеют перед собой неопределенную ситуацию: ага, туда выехать в ближайшие годы не сможем, оттуда надеяться на инвестиции не можем, значит, перестраиваем бизнес-стратегию или индивидуальные планы. Это может быть досадная ситуация, но она определенна. В отношении тех, кого пока что не зацепили санкции (условно говоря, Санта-Бремор), это мощный стимул пересмотра своих приоритетов. Они вынуждены серьезно пересмотреть свои выгоды и затраты от поддержки режима. А поскольку режим функционирует в условиях кризиса народного доверия, и его будущее неопределенно, мало кто из солидных бизнесов захочет рисковать своим имиджем и финансами ради того, чтобы сохранить хорошее общение с окружением Лукашенко», - подчеркнул он.









Другими словам, пояснил Рудковский, умеренные, поэтапные и дозированные санкции имеют смысл.





«Таким образом, оцениваю нынешний подход ЕС в целом положительно. Но сразу обозначу, что не приходится ждать какого-то внезапного и гарантированного эффекта», - указал он.









При этом аналитик убежден, что самыми лучшими санкциями - и в этическом, и политическом плане - остаются внутренние санк и: если само белорусское общество последовательно и упорно бойкотирует продукцию «прорежимных» бизнесов и солидарно поддерживает те компании, которые заняли принципиальную позицию относительно права людей на мирный протест и честный подсчет голосов.





Напомним, что стало известно о том, что Евросоюз одобрил третий пакет санкций против режима в Беларуси. В него вошли 29 человек и 7 юридических лиц. Следующий пакет будет обсужден в Европе в начале следующего года.