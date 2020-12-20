



Заявление прозвучало в эфире телеканала СТВ





"Фактически КСДС является правозащитной организацией. Мы будем формировать свои списки", – сказал Воскресенский и добавил: КСДС предлагает рассмотреть вариант политической амнистии.





Он отметил, что едва КСДС запустил эту идею, он столкнулся со шквалом критики от "заграничной оппозиции".





"Потому что им нужны козыри", – считает Воскресенский.





Он также обратился к тем, кто сейчас находится в СИЗО. По мнению политолога, для "заграничной" оппозиции выгодно, чтобы политзаключенные оставались в местах лишения свободы.





"Пусть все ребята в СИЗО знают – те граждане хотят, чтобы ребята сидели", – сказал политолог, обращаясь к задержанным.





Тут будет уместно напомнить, что одним из самых первых требований к власти от тех, кого Воскресенский называет "заграничной оппозицией" -- Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Павла Латушко -- было именно требование освобождения политзаключенных.