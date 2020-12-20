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Воскресенский инициирует политическую амнистию. Говорит, что ему мешают

Бывший активист избирательного штаба Викора Бабарико Юрий Воскресенский, который после отсидки в СИЗО КГБ взял на себя функции главного переговорщика с властью от имени непонятно кого, сообщил, что теперь выступает еще и как правозащитник.


Заявление прозвучало в эфире телеканала СТВ.

"Фактически КСДС является правозащитной организацией. Мы будем формировать свои списки", – сказал Воскресенский и добавил: КСДС предлагает рассмотреть вариант политической амнистии.

Он отметил, что едва КСДС запустил эту идею, он столкнулся со шквалом критики от "заграничной оппозиции".

"Потому что им нужны козыри", – считает Воскресенский.

Он также обратился к тем, кто сейчас находится в СИЗО. По мнению политолога, для "заграничной" оппозиции выгодно, чтобы политзаключенные оставались в местах лишения свободы.

"Пусть все ребята в СИЗО знают – те граждане хотят, чтобы ребята сидели", – сказал политолог, обращаясь к задержанным.

Тут будет уместно напомнить, что одним из самых первых требований к власти от тех, кого Воскресенский называет "заграничной оппозицией" -- Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Павла Латушко -- было именно требование освобождения политзаключенных. 
"Белорусский партизан"
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