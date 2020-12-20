Лукашенко готовится к весне. Россгвардия в помощь!

Инициативу также может проявить сторона, которая считает, "что такое содействие представляет интерес для другой". Среди направлений сотрудничества указаны охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом.





Еще в августе 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко сформирован резерв российских силовиков, чтобы они в случае необходимости оказали Минску некую помощь. Тогда Путин отметил, что этот резерв может быть использован, если ситуация в Беларуси выйдет из-под контроля.





Редактор белорусской службы международного разведывательного сообщества InformNapalm Денис Ивашин уверен: так Лукашенко готовится к весне.









интервью Настоящему Времени он рассказал, что уже удалось выяснить о совместных учениях и сотрудничестве белорусских и российских силовиков.





Журналист-расследователь Денис Ивашин о совместных учениях Росгвардии и МВД Беларуси

– Это соглашение уже рассматривалось в ноябре, практически месяц назад. И стало результатом тайных соглашений режима Лукашенко с режимом Путина, которые начали активно рассматриваться после 9 августа, в первую неделю массовых протестов. Это было ознаменовано встречей Лукашенко с Путиным в "Бочаровом Ручье" в Сочи 14 сентября. Как мы все знаем, Путин тогда сказал, что был сформирован резерв Росгвардии, который стоял на границе Беларуси. И он был готов быть задействован непосредственно для разгона мирных протестов в Беларуси.





Последнее из моих журналистских расследований, которое я провел еще в октябре, касалось непосредственно участия на территории Беларуси подразделения Росгвардии в совместных учениях, межведомственных соревнованиях. Я пришел к выводу, что, когда речь идет о подразделениях Росгвардии, то это, прежде всего, спецотряд быстрого реагирования СОБР и центр спецназначения "Витязь". Дислокации этих спецотрядов я зафиксировал в начале октября. Но вообще спецподразделения Росгвардии на фоне массовых протестов в Беларуси присутствуют уже начиная с августа.





– Присутствуют или что-то делают?





– Прежде всего они отрабатывают, совместно с белорусскими силовиками, все приемы по противодействию отестующим. Это удержание, захват, сопровождение в центры изоляции. Если раньше это присутствие бойцов Росгвардии осуществлялось под прикрытием участия в определенных военных мероприятиях, в военных маневрах, а также в межведомственных турнирах и конкурсах, то теперь, с сегодняшним постановлением, в прикрытии нет нужды.





Уже сейчас на улицах Минска спокойно могут находиться бойцы Росгвардии в своей униформе и со штатным вооружением. Почему сейчас было принято это постановление, почему не в августе месяце и не в сентябре? Я считаю, что весной 2021 года будет наиболее опасное время для режима Лукашенко. Я считаю, что тут сойдется очень много обстоятельств, прежде всего социально-экономического плана, а также политического плана. Это будет усугубляться эпидемиологической катастрофой: как мы знаем, в Беларуси вообще не было никаких карантинных мер, – и, конечно, общеполитической ситуацией. Этот взрывоопасный коктейль может разорваться уже весной.





– Глава КГБ говорил вчера, что власть готовится к горячей войне.





– Конечно. И это говорит также о том, что у самого режима Лукашенко недостаточно ресурсов силового блока для контроля ситуации в Беларуси. Поэтому появилось это постановление.





– Зачем это Путину?





– Путину, прежде всего, не нужен очередной Майдан. Москва от территории Беларуси находится всего в четырехстах километрах. Если произойдет очередная революция в Беларуси, она может стать катализатором определенных изменений в самой России. Воодушевившись белорусской революцией, жители России могут воплотить свои демократические требования в жизнь. Вполне возможно, что Беларусь и станет таким катализатором. И, уже предвидя это, мы понимаем, что постановление, которое было сегодня опубликовано, является реакцией на работу аналитических структур в спецслужбах Российской Федерации. Предвидя всю эту ситуацию, которая грядет, – по моим оценкам, кризисный момент будет весной, – Российская Федерация и заключила это соглашение с режимом Лукашенко.



