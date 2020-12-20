Лукашенко готовится к весне. Россгвардия в помощь!
Белорусское Министерство внутренних дел и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве. В документе говорится, что сотрудничать будут, если одна из сторон попросит помощи.
Инициативу также может проявить сторона, которая считает, "что такое содействие представляет интерес для другой". Среди направлений сотрудничества указаны охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана важных государственных объектов, специальных грузов, борьба с терроризмом и экстремизмом.
Еще в августе 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Александра Лукашенко сформирован резерв российских силовиков, чтобы они в случае необходимости оказали Минску некую помощь. Тогда Путин отметил, что этот резерв может быть использован, если ситуация в Беларуси выйдет из-под контроля.
Редактор белорусской службы международного разведывательного сообщества InformNapalm Денис Ивашин уверен: так Лукашенко готовится к весне.
В интервью Настоящему Времени он рассказал, что уже удалось выяснить о совместных учениях и сотрудничестве белорусских и российских силовиков.
Журналист-расследователь Денис Ивашин о совместных учениях Росгвардии и МВД Беларуси
– Это соглашение уже рассматривалось в ноябре, практически месяц назад. И стало результатом тайных соглашений режима Лукашенко с режимом Путина, которые начали активно рассматриваться после 9 августа, в первую неделю массовых протестов. Это было ознаменовано встречей Лукашенко с Путиным в "Бочаровом Ручье" в Сочи 14 сентября. Как мы все знаем, Путин тогда сказал, что был сформирован резерв Росгвардии, который стоял на границе Беларуси. И он был готов быть задействован непосредственно для разгона мирных протестов в Беларуси.
Последнее из моих журналистских расследований, которое я провел еще в октябре, касалось непосредственно участия на территории Беларуси подразделения Росгвардии в совместных учениях, межведомственных соревнованиях. Я пришел к выводу, что, когда речь идет о подразделениях Росгвардии, то это, прежде всего, спецотряд быстрого реагирования СОБР и центр спецназначения "Витязь". Дислокации этих спецотрядов я зафиксировал в начале октября. Но вообще спецподразделения Росгвардии на фоне массовых протестов в Беларуси присутствуют уже начиная с августа.
– Присутствуют или что-то делают?
– Прежде всего они отрабатывают, совместно с белорусскими силовиками, все приемы по противодействию отестующим. Это удержание, захват, сопровождение в центры изоляции. Если раньше это присутствие бойцов Росгвардии осуществлялось под прикрытием участия в определенных военных мероприятиях, в военных маневрах, а также в межведомственных турнирах и конкурсах, то теперь, с сегодняшним постановлением, в прикрытии нет нужды.
Уже сейчас на улицах Минска спокойно могут находиться бойцы Росгвардии в своей униформе и со штатным вооружением. Почему сейчас было принято это постановление, почему не в августе месяце и не в сентябре? Я считаю, что весной 2021 года будет наиболее опасное время для режима Лукашенко. Я считаю, что тут сойдется очень много обстоятельств, прежде всего социально-экономического плана, а также политического плана. Это будет усугубляться эпидемиологической катастрофой: как мы знаем, в Беларуси вообще не было никаких карантинных мер, – и, конечно, общеполитической ситуацией. Этот взрывоопасный коктейль может разорваться уже весной.
– Глава КГБ говорил вчера, что власть готовится к горячей войне.
– Конечно. И это говорит также о том, что у самого режима Лукашенко недостаточно ресурсов силового блока для контроля ситуации в Беларуси. Поэтому появилось это постановление.
– Зачем это Путину?
– Путину, прежде всего, не нужен очередной Майдан. Москва от территории Беларуси находится всего в четырехстах километрах. Если произойдет очередная революция в Беларуси, она может стать катализатором определенных изменений в самой России. Воодушевившись белорусской революцией, жители России могут воплотить свои демократические требования в жизнь. Вполне возможно, что Беларусь и станет таким катализатором. И, уже предвидя это, мы понимаем, что постановление, которое было сегодня опубликовано, является реакцией на работу аналитических структур в спецслужбах Российской Федерации. Предвидя всю эту ситуацию, которая грядет, – по моим оценкам, кризисный момент будет весной, – Российская Федерация и заключила это соглашение с режимом Лукашенко.
Ирина Ромалийская
10:55 20/12/2020
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