Как отметил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, новые проекты КоАП и ПИКоАП направлены на либерализацию административной ответственности и упрощение порядка привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности.





Основной новеллой кодексов прежде всего является их профилактическая и предупредительная направленность. «Вводятся такие меры, как предупреждение, устное замечание и профилактические меры в отношении несовершеннолетних. Происходит градация административных правонарушений на три категории: административные проступки, значительные и грубые административные правонарушения. Таким образом, вводится такой порядок, при котором возможно освобождение от административной ответственности лица, которое совершило административный проступок, и ему будет объявляться предупреждение, которое уже не будет являться административным взысканием», — отметил директор центра.





По его словам, из административного кодекса исключается 110 ныне действующих норм. «В 230 составах корректируются санкции в сторону их уменьшения», — добавил Вадим Ипатов.





Впрочем, новости о законодательстве интересны тогда, когда работает закон. Увы, сейчас юристы говорят о правовом дефолте в стране.



