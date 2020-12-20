Елисеев обратил внимание на продолжающиеся в регионах «диалоговые площадки», где обсуждаются предложения по реформированию Конституции, пишет gazetaby.com

– Процессом на местах рулят все те же люди, которые были ответственны за фальсификацию выборов в соответствующем районе или городе – местные исполкомы, – констатировал аналитик. – Поскольку реальные общественные движения и настоящие эксперты в сфере конституционного права в этой бутафории участия не принимали, вертикальщики формально включили в список предложений то, что им сверху спустила Администрация президента через облисполкомы, а также некоторые свои собственные бредовые предложения.





Какие же изменения хотят внести в белорусскую Конституцию? Елисеев обнаружил, что лишь считанные исполкомы на всю страну опубликовали предложения.





– Разумеется, там есть предложение придать конституционный статус Всебелорусскому народному собранию. Есть там и некоторые другие интересные планы, как можно дурить белорусский народ под видом «конституционной реформы», – отметил Елисеев.





Аналитик рассказал подробности:





– В случае вакансии должности президента полномочия переходят к председателю Совета Республики, а не к премьер-министру как сейчас. Это предложение – намек на то, что при сценарии перехода Лукашенко на должность главы Президиума ВНС, формально президентский пост могут передать даже не Головченко, а Кочановой. С ней Лукашенко было бы поспокойней.





Еще одно предложение: упразднить порядок выдвижения кандидатов в депутаты трудовыми коллективами.





– Оппозиционные партии могут просто не перерегистрировать, а право выдвигать кандидатов у трудовых коллективов забрать. Тогда останется лишь вариант со сбором подписей граждан. А по ним госорганы всегда могут бездоказательно заявить про наличие поддельных подписей, – считает Елисеев.





Также предлагается установить избирательный порог для партий на уровне не менее 10%. При переходе на смешанную избирательную систему оппозиционным структурам смогут приписывать 9,9%, чтобы «все они чудесно пролетали мимо парламента».

Еще одно предложение: проводить выборы глав исполкомов. Но с одним «но».

– Кандидатуры будет вносить председатель областного исполкома. Это чуть ли не самое циничное предложение. Вот вам, белорусики, «свободные» местные выборы. Только выбирать вам позволено из вот этих двух спущенных Администрацией президента «крэпких хозяйственников», – написал Елисеев.





Напомним, что проведение Всебелорусского народного собрания планируется на конец января. Лукашенко предложил придать ему статус конституционного органа. Эксперты не исключают, что собрание может принять изменения в Конституцию (без проведения референдума) или стать новым органом власти, ко главе которого станет Лукашенко.



