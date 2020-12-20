«Рушатся главные столпы режима Лукашенко»





С середины 90-х годов экономическая жизнь Беларуси основывалась на том, что в обмен на политическую лояльность Лукашенко закупал российскую нефть и газ по ценам на треть ниже европейских, а затем перерабатывал это сырье и продавал на Запад. Потом Москва начала постепенно поднимать цены, и с 2024 года Беларусь начнет платить за нефть по мировым ценам.





Белорусская экономика стагнирует на протяжении последних шести лет, и из-за этого рушится один из трех главных столпов режима Лукашенко. Экономика обеспечивала довольство граждан, которые жили в условиях относительно низкой безработицы, низких, но регулярно выплачиваемых зарплат и низкого социального неравенства. По крайней мере, по сравнению с соседними Украиной и Россией.





Второй опорой для Лукашенко был тотальный контроль над государственным аппаратом и, прежде всего, силовыми структурами.





Третьим и тоже важным столпом служил тот факт, что Лукашенко опирался, прежде всего, на людей из небольших городов и поселков, которые ценили пресловутую «стабильность». Выборы постоянно фальсифицировались, но раньше фальсификация выборов не так беспокоила большинство белорусов.





Однако в этом году все изменилось из-за пандемии коронавируса. Лукашенко долго отрицал, что нечто подобное существует, советовал согражданам работать на свежем воздухе на тракторе, а вечером выпивать стопку водки, и тогда никакой вирус их не возьмет. Сначала он даже не хотел закрывать школы и только под давлением родителей пошел на это. Из-за этого люди также перестали смотреть отечественное телевидение и занялись поиском информации в интернете.





Датой выборов было назначено девятое августа, чтобы в городах не было студентов, кто побогаче уехал бы отдыхать, а гастарбайтеры работали за рубежом. Но коронавирус диаметрально все изменил. Полмиллиона гастарбайтеров остались дома без доходов и поняли, как функционирует их государство. Раньше они с ним мало сталкивались и на протяжении восьми — десяти месяцев в году работали за пределами Беларуси. Власти отреагировали на протесты, последовавшие после выборов, крайне жестоко. Лукашенко думал, что тем самым запугает оппозицию, но добился противоположного.





От трех столпов режима Лукашенко остались только репрессии. Конечно, какое-то время он еще может продержаться, но большинство граждан хочет его ухода. Так что его крах — вопрос только времени.