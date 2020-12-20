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Зеленский: Украина не отменит закрепленный в Конституции курс на членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет отменять закрепленный в Конституции курс на членство в НАТО, однако вопрос отдельных преференций для Донбасса может быть обсужден.



Об этом он заявил в интервью изданию The New York Times.

"В Минских соглашениях о членстве в НАТО ничего нет, в Нормандском формате ничего о членстве в НАТО нет. Относительно изменений в Конституцию в направлении децентрализации мы говорим: это согласно Минских соглашений, на это мы готовы. Менять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, - здесь они знают мою позицию, я говорил Путину прямо, что здесь я не согласен", - отметил президент Украины.

По его словам, все изменения, предусмотренные "Минском" в рамках децентрализации в Конституции, сейчас в стране уже осуществляются.

"Я это говорил президенту Российской Федерации на встрече в нормандской формате. Мы это будем делать, независимо ни от чего. Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, которые постоянно спускаются. Мы это и так делаем. Если захотим в этом направлении Донбассу больше преференций, вот такие компромиссы могут быть — это нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю. Но везде должна быть логика. Во всех действиях, во всех компромиссах должна быть логика. Логика и результат", - подчеркнул Зеленский.
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