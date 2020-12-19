+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Павел Латушко предложил переименовать белорусскую милицию в полицию

Команда Павла Латушко предложила переименовать белорусскую милицию в полицию. Это часть плана реформ органов внутренних дел, который представила команда Народного антикризисного управления.



"Полиция – от греческого "полис", что означает "город" или поселение. Задача полиции – профессионально защищать город и его население", – поясняют сторонники реформ.

В НАУ напомнили, что Народная милиция была учреждена после революции 1917 года Временным правительством для обеспечения порядка. Сотрудников Царской полиции разоружили.

Идея Народной милиции была вполне демократической: новый орган должен был возглавлять избираемый обществом начальник милиции, признают в НАУ. Подчиняться он должен был только местному самоуправлению.

"Главной функцией милиции было обеспечение правопорядка в переходный период. Формировалась милиция из добровольцев и представителей общественности. Но все демократические начинания были забыты уже к концу 1917 года", – считают в НАУ.

По мнению авторов идеи, переименование милиции – это "не просто смена названия", а "шаг к новым ценностям и успеху реформы".
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Когда директора организуют забастовку?
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]