Павел Латушко предложил переименовать белорусскую милицию в полицию









"Полиция – от греческого "полис", что означает "город" или поселение. Задача полиции – профессионально защищать город и его население", – поясняют сторонники реформ.





В НАУ напомнили, что Народная милиция была учреждена после революции 1917 года Временным правительством для обеспечения порядка. Сотрудников Царской полиции разоружили.





Идея Народной милиции была вполне демократической: новый орган должен был возглавлять избираемый обществом начальник милиции, признают в НАУ. Подчиняться он должен был только местному самоуправлению.





"Главной функцией милиции было обеспечение правопорядка в переходный период. Формировалась милиция из добровольцев и представителей общественности. Но все демократические начинания были забыты уже к концу 1917 года", – считают в НАУ.





По мнению авторов идеи, переименование милиции – это "не просто смена названия", а "шаг к новым ценностям и успеху реформы".



