Радиолокационный комплекс «Сопка» появился в Барановичах. Через него будут следить за Украиной и Польшей
Россия разместила в Беларуси «Сопку-2». Радиолокационный комплекс просматривает пространство до Варшавы, Вильнюса и Киева.
Минобороны разместило в Барановичах новый трехкоординатный трассовый радиолокационный комплекс «Сопка», который фиксирует все летательные аппараты в радиусе 450 километров, в том числе в Польше, Литве и Украине. До этого комплекс был только на вооружении российской армии, пишет "Наша Нива".
17:40 19/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение