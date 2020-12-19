Анна Аленская / кадр из видео





Дело Анны Аленской рассматривала судья Советского районного суда Елена Жукович, сообщает правозащитный центр “Весна”.





25-летнюю Анну Аленскую задержали 14 декабря. Об этом стало известно из телеграм-канала “ГУБОПик”, который опубликовал видео её допроса.





По состоянию на 18 декабря девушка находилась в следственном изоляторе на улице Окрестина.