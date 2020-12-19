На Юго-Западе маршировали под барабаны:









Так выглядела колонна в Уручье:









В ЖК "Каскад" на акцию вышли не только жильцы дома, но и воздушные шарики:









Колонны в Серебрянке и Зеленом Луге:





















Прогулка с БЧБ-флагами на Богдановича:









Дворовая встреча в Лебяжьем прошла не так мирно. Там соседи собирались провести детский праздник, но вместо Деда Мороза на него пожаловал ОМОН. Однако, когда силовики уехали, праздник все равно состоялся: