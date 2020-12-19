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Тихановская: карману Лукашенко нанесен серьезный урон. Этими санкциями дело не ограничится

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что протесты не закончены, и этот факт не дает режиму спать спокойно. Каждая протестная акция лишает государство возможности торговать судьбами белорусов, а флаги напоминают, что люди не сдаются.


В своем обращении Тихановская рассказала белорусам, что процесс восстановления справедливости уже запущен и он необратим.

После избиения минчанина Максима Хорошина было заведено первое уголовное дело по универсальной юрисдикции, оно дало ход новым делам. 

Тихановская пояснила, что через неделю будут поданы новые заявления в прокуратуры разных стран. 

Виновные в насилии над белорусами окажутся в международном розыске.

Вступил в силу третий пакет санкций ЕС, в списке оказались и «кошельки» действующего режима.

Тихановская рассказала, что их собственность и счета в Европе арестованы, карману Лукашенко нанесен серьезный урон. 

Она отметила, что идет обсуждение над следующим пакетом санкций – этим дело не ограничится.

20 декабря в Единой Книге Регистрации Преступлений будут опубликованы материалы проверки по фальсификациям на выборах.

Такие данные уже обработаны юристами. Фигуранты преступлений – новые кандидаты санкционных списков.

Тихановская отметила, что все это – личная заслуга каждого белоруса, кто выходит на улицу, напрямую причастен к этим победам. 

Протесты белорусов медленно, но верно приближают время, когда в стране снова будут цениться права человека. 
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