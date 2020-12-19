Шушкевич о договоре МВД Беларуси и Росгвардии: Это подлое предательство Лукашенко. Шаг за шагом осуществляется сдача страны
Лукашенко с удовольствием предоставит все возможности угрожать Украине из Беларуси, и российскому президенту Владимиру Путину об этом даже просить не придется. Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.
Александр Лукашенко творит совершенно недопустимые вещи, охраняя Беларусь от белорусского народа, заявил бывший глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.
"Шаг за шагом осуществляется сдача страны. Этот договор [о сотрудничестве между МВД Беларуси и Росгвардией] – потеря национальной самостоятельности и подлое предательство Лукашенко. Давно было ясно, что он бандит с большой дороги. На случай, если не хватит здешних омоновцев, пригласил Росгвардию. Это все запрещено Конституцией, он давно на нее начхал и творит совершенно недопустимые вещи, охраняя Беларусь от белорусского народа", – сказал Шушкевич.
По его мнению, Лукашенко откажется от поддержки Украины, чтобы сохранить финансовую поддержку от российского руководства.
"Конечно, Лукашенко с удовольствием предоставит все возможности из Беларуси угрожать Украине. Даже [президенту РФ Владимиру] Путину об этом просить не надо. Лукашенко это сделает как услугу. Он преступно действует ради того, чтобы Путин давал ему кредиты и защищал его. Он вынужден быть преданным Путину, потому что он – ноль без российских кредитов. Ему нечем оплачивать свой ОМОН. В Беларуси ведь полицейских всяких на душу населения в шесть раз больше, чем в Польше или Финляндии и других странах", – отметил собеседник.
Он убежден, что Лукашенко будет и дальше держаться за власть.
"Лукашенко – жалкий троечник, необразованный человек, который понятия не имеет об управлении государством. Все, на что он способен, – это только страх наводить на людей. После таких протестов Лукашенко должен был уйти в отставку. Но у него нет ни чувства гордости, ни чувства достоинства. Лукашенко некуда деваться, и он подавил людей, запугав их. Не стоит рассчитывать, что он уйдет сам. Это не такого уровня человек. Он понимает, что к чему, но будет держаться за власть любыми доступными ему методами", – резюмировал Шушкевич.
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14:57 19/12/2020
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