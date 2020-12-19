Помощника полковника Павличенко обвинили в попытке захватить РПТС

БелТА ссылается в своей новости на Александра Степанова, который представлен как и. о. главы РПТС. Заднепряный подчеркивает, что Степанов исключен из партии. Ранее он был главой минской городской организации РПТС, пишет Office Life





Вместе со Степановым, по словам Заднепряного, из партии исключены еще четыре человека. Заявление бывшего руководителя минской структуры Заднепряный прокомментировал так:





Оно не стало для нас сюрпризом, потому как является частью проводимого захвата партии.





Ранее, как рассказал Заднепряный, с неофициальным предложением уйти с поста главы РПТС к нему обратился депутат Палаты представителей Андрей Струневский. Это выходец из «Беларуськалия», который прошел путь от рабочего в забое до главы профсоюзной организации горняков. Он является одним из шести членов РПТС, которые входят в нижнюю палату парламента.





Кроме него, от РПТС в Палату представителей также вошли Оксана Гайдук, Жанна Стативко (глава брестской областной организации), Светлана Бартош, Игорь Комаровский и Андрей Злотников. Поддерживают ли они Струневского, пока неизвестно.





Заднепряный утверждает: Струневский заявил, что решение о смене руководства уже принято «на самом верху», и оно все равно будет исполнено. Депутат упомянул о некоем «жестком сценарии снятия с должности», о возможных неприятностях для семьи Заднепряного.





Василий Заднепряный также сказал, что в захвате партии участвует Игорь Паречин. Это помощник председателя Ассоциации ветеранов спецназа МВД «Честь» Дмитрия Павличенко.









Заднепряный родился в 1954 году в Николаевской области (Украина). Сделал карьеру в Военно-воздушных силах СССР. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Работал в испытательном институте советских ВВС. С начала 1990 года был в бизнесе. Занимался автоперевозками, руководил кондитерской фабрикой и т. д. Во главе РПТС он уже около 15 лет.





После выборов 2020 года Заднепряный выступил с критикой действующей власти:





Посмотрите, как проходят обсуждения (изменений в Конституцию) в областях на так называемом круглом столе. Это единомышленники, «междусобойчик». Не привлекаются широкие слои населения для того, чтобы обсуждать. Давайте не игнорировать то общество, которое выходит на улицы. Там 90% — нормальные люди. Они вышли не от хорошей жизни.



