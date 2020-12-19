+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Узнали, где сейчас витебский чиновник, который заставлял избирательную комиссию изменить протокол результатов выборов

Сергей Сташевский, который был председателем Октябрьского райисполкома в Витебске, теперь будет руководить синоптиками в Минске.


«Комсомолке» стало известно, куда исчез Сергей Сташевский, который, будучи руководителем администрации Октябрьского района Витебска, 9 августа заставлял членов избирательной комиссии в одной из витебских школ изменить протокол результатов выборов.

Аудиозапись беседы, в которой чиновник настойчиво требует «менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом», объясняет, что «сегодня не та ситуация, когда надо проявлять принципиальность» и предлагает тем членам комиссии, кто не желает ставить подпись под измененным протоколом, сказаться больными, попала в сеть. Директор школы, где находился этот избирательный участок, который был председателем участковой избирательной комиссии, подтвердил подлинность записи.

После скандала Сергей Сташевский исчез – в приемной главы районной администрации отвечали, что он заболел, находится в отпуспе либо в командировке. В октябре его фото и имя исчезло с сайта Октябрьского райисполкома.

Недавно стало известно, что Сергей Сташевский теперь работает в Минске – он стал заместителем начальника Респупбликанского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. Информация об этом есть на официальном сайте Белгидромета.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
Диагноз народу с кондачка не ставится
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]