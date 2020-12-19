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10 лет "Плошчы-2010" — одной из самых массовых белорусских акций протеста

Сегодня ровно 10 лет исполнилось "Плошчы-2010" в Минске. После объявления результатов президентских выборов в столице прошла акция протеста, которую разогнали силовики. По разным оценкам, на улицы вышли от 15 до 40 тысяч человек. До августа 2020 года это была одна из самых массовых акций протеста в Беларуси.

10 лет "Плошчы-2010" — одной из самых массовых белорусских акций протеста
В 2010 году, согласно официальным результатам, Александр Лукашенко набрал 79,65%. Среди других девяти кандидатов больше всего получил Андрей Санников — 2,43%, напоминает "Еврорадио".

На Октябрьской площади на акцию протеста собрались десятки тысяч человек, которые затем прошли по проспекту Независимости к Дому правительства. Протестующих разогнали, задержали около 700 человек. Ещё до объявления результатов выборов произошло нападение на кандидата в президенты Владимира Некляева и его команду. Избитого Некляева увезли в больницу, откуда его после забрали в СИЗО КГБ. В общей сложности задержали 7 кандидатов в президенты. По делу о "массовых беспорядках" осудили полсотни человек. Последние из политзаключенных вышли на свободу в конце лета 2015-го.
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