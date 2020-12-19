В 2010 году, согласно официальным результатам, Александр Лукашенко набрал 79,65%. Среди других девяти кандидатов больше всего получил Андрей Санников — 2,43%, напоминает "Еврорадио"





На Октябрьской площади на акцию протеста собрались десятки тысяч человек, которые затем прошли по проспекту Независимости к Дому правительства. Протестующих разогнали, задержали около 700 человек. Ещё до объявления результатов выборов произошло нападение на кандидата в президенты Владимира Некляева и его команду. Избитого Некляева увезли в больницу, откуда его после забрали в СИЗО КГБ. В общей сложности задержали 7 кандидатов в президенты. По делу о "массовых беспорядках" осудили полсотни человек. Последние из политзаключенных вышли на свободу в конце лета 2015-го.