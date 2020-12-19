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В ЕС ищут агента, который спасает от санкций бизнесменов, помогающих режиму Лукашенко

Руководитель Беларуского свободного театра Николай Халезин дал короткое интервью «Настоящему Времени». Рассказал о том, почему считает принятый Евросоюзом новый пакет санкций по Беларуси «плевком в лицо беларусов», и о поиске человека, из-за которого в черном списке ЕС не оказалось бизнесмена, в числе прочих помогающего выживать режиму Лукашенко.



«У руководства ЕС были все кейсы, которыми можно было нанести серьезный удар и по коррупции в Беларуси, и по тем коррупционным схемам, которые использует Лукашенко, и за счет чего содержится вся его многочисленная семья, — отметил Николай Халезин. — Но Евросоюз этого не сделал. И не сделал он этого в очень странных обстоятельствах.

Например, один из бизнесменов [Алексей Олексин] был удален из списка, уже будучи внесенным туда. Он был вычеркнут оттуда шариковой ручкой. Это были распечатанные тексты санкционных списков. И он просто был оттуда кем-то вычеркнут в последнюю секунду.

Это [кто и зачем вычеркнул Олексина] мы сейчас и выясняем. Нам это очень хочется знать, очень. Потому что нам нужно понять, кто на сегодняшний день в Евросоюзе агент влияния от имени Александра Лукашенко и Владимира Путина».
Kyky.org
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