







«У руководства ЕС были все кейсы, которыми можно было нанести серьезный удар и по коррупции в Беларуси, и по тем коррупционным схемам, которые использует Лукашенко, и за счет чего содержится вся его многочисленная семья, — отметил Николай Халезин. — Но Евросоюз этого не сделал. И не сделал он этого в очень странных обстоятельствах.





Например, один из бизнесменов [Алексей Олексин] был удален из списка, уже будучи внесенным туда. Он был вычеркнут оттуда шариковой ручкой. Это были распечатанные тексты санкционных списков. И он просто был оттуда кем-то вычеркнут в последнюю секунду.





Это [кто и зачем вычеркнул Олексина] мы сейчас и выясняем. Нам это очень хочется знать, очень. Потому что нам нужно понять, кто на сегодняшний день в Евросоюзе агент влияния от имени Александра Лукашенко и Владимира Путина».