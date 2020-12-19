+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Олег Гайдукевич: "Когда все успокоится? Никогда!"

Лидер ЛДП, депутат Национального собрания Олег Гайдукевич покритиковал власть.


"Власти нужно понять, что никогда не будет страны, где у всех одинаковая точка зрения. И надо создавать механизмы, чтобы она была высказана и представлена", -- заявил Гайдукевич в интервью Mlyn.by. 

— Меня часто спрашивают: когда все успокоится? Никогда. Мы проснулись в новой стране. И чиновники, и все должны понять, что так, как до 9 августа, уже не будет. Хотя многим бы хотелось. В то же время мы сумели не допустить революции. Государственного переворота не произошло и не произойдет, несмотря на беспрецедентное внешнее давление, когда в открытую через телеграм-каналы призывают к массовым беспорядкам. Нельзя также забывать, что одна из задач этого внешнего фактора — разделить наших людей, чтобы мы друг друга ненавидели за разные политические взгляды. Это страшно. Здесь нужна терпимость, способность слышать и слушать.

Но вместе с тем власть должна понимать, что ей нужно меняться, быть мобильной, чувствовать запросы и настроения граждан. Одинаковой точки зрения абсолютно у всех не будет. Должны быть разные взгляды. А запретами ничего не решишь. Чем больше запрещают, тем больше хочется. Человек так устроен. Запретите любое произведение, и оно станет самым популярным. Поэтому людей с альтернативным мнением необходимо включать в легальный политический процесс, -- убежден Гайдукевич.


По его оценкам, "нынешний год был тяжелейшим. Но за черной полосой всегда следует светлая. Убежден, что мы прошли какой-то пик". 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДИАГНОЗ НАРОДУ С КОНДАЧКА НЕ СТАВИТСЯ
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]