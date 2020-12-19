Павел Усов: Глава КГБ, не желая того, оценил срок существования режима Лукашенко в 1,5-2 года
"На большее у системы не хватит сил и ресурсов".
Глава КГБ Тертель, не желая того, оценил срок существования режима Лукашенко в 1,5-2 года, пишет политолог Павел Усов.
В принципе максимальный срок, архаических авторитаризмов, потерявших внутреннюю легитимность и перешедших на военное управление. На большее у системы не хватит сил и ресурсов.
Но за это время военная диктатура истощит не только собственные ресурсы, но и социально-экономические всей страны. Превратит ее в нечто похожее на Приднестровье.
10:54 19/12/2020
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