+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Павел Усов: Глава КГБ, не желая того, оценил срок существования режима Лукашенко в 1,5-2 года

"На большее у системы не хватит сил и ресурсов".


Глава КГБ Тертель, не желая того, оценил срок существования режима Лукашенко в 1,5-2 года, пишет политолог Павел Усов.
 
В принципе максимальный срок, архаических авторитаризмов, потерявших внутреннюю легитимность и перешедших на военное управление. На большее у системы не хватит сил и ресурсов.

Но за это время военная диктатура истощит не только собственные ресурсы, но и социально-экономические всей страны. Превратит ее в нечто похожее на Приднестровье.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДИАГНОЗ НАРОДУ С КОНДАЧКА НЕ СТАВИТСЯ
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]