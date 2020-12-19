Аналитик: Три сценария, по которому может пойти история белорусского протеста
Аналитик Центра европейской трансформации, кандидат социологических наук Оксана Шелест заявила TUT.BY, что как минимум, Беларусь никогда уже не будет прежней.
Даже вернуться к тому состоянию, которое было год, два назад или прямо перед выборами, просто невозможно. Подавление протестов не приведет к возвращению этой ситуации.
На сегодня, по мнению аналитика, есть три сценария, по которому может пойти история белорусского протеста.
Первый сценарий: протест будет задавлен
И речь не о прекращении уличных акций. Если власть передавит, то протестный ресурс убедится в том, что ничего сделать нельзя. Это очень плохой сценарий не только для тех, кто сейчас выступает за перемены, но и в целом для Беларуси.
Потому что кроме того, что мы потеряем шанс на развитие, который общество сейчас пытается завоевать, мы погрузимся в страшную депрессию во всех смыслах на достаточно долгий период. Понятно, что это приведет и к серьезным видимым последствиям: еще большему оттоку разочарованных людей из страны, изоляции Беларуси на международной арене, усилению влияния России, вплоть до потери суверенитета.
— Перспектива довольно страшная, и я не знаю, насколько люди с той стороны, которые напрямую не участвуют в преступлениях, но все еще не определились, понимают, насколько эта перспектива страшна для всех. Лукашенко пугает всех 90-ми, но если сейчас история Беларуси пойдет по такому сценарию, это как раз возврат в 90-е, мы скатимся до такого уровня, на котором давно не были.
Последствия для экономики, культуры и общественного здоровья предсказать довольно тяжело. Но скажу, что мне эта перспектива кажется маловероятной, потому что накопленного протестного ресурса достаточно много, люди готовы к длительному сопротивлению, — подчеркивает Шелест.
Второй сценарий: система изменится
— Я ожидаю разворачивания именно этой перспективы — перспективы политических изменений. Круг репрессий втянул в процесс людей, которые были достаточно далеки от общественной и политической жизни.
Очень важно, что в этой ситуации сохраняются этические ориентиры: очень трудно смириться с тем, что все так закончится, когда в твоей стране полторы сотни политических заключенных, море политически мотивированных уголовных дел. В этот момент человек понимает, что если он остановится, эти люди будут сидеть достаточно долго за те взгляды, за которые он сам выступает. Пораженческие настроения, конечно, есть, но они не доминируют, у общества все же есть потенциал, — считает социолог.
Третий сценарий: проблему Беларуси решат внешние игроки
Шелест подчеркивает: сценарий, когда внешние игроки решат проблемы Беларуси — самый плохой для страны.
— Мне кажется, что в этом году у белорусов все больше и больше зреет понимание, что нельзя позволять никому решать наши проблемы за нас. И дозревают до понимания того, что и политическими делами в том числе придется заниматься самим, вкладываться в решение общих дел.
То, что сейчас все таким трудом завоевывается, приведет к тому, что это будет больше цениться. В нашем гражданском созревании хорошо то, что мы не готовы принимать спасителя, как такового, а готовы к политическим действиям, — считает аналитик.
10:23 19/12/2020
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