+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Госсекретарь США Майк Помпео внес Россию в список врагов США

Он также назвал Путина «реальным риском» для тех, кто «любит свободу».


Россия, по мнению госсекретаря США Майк Помпео, входит в число врагов США, а ее президент Владимир Путин угрожает всем американцам, которые любят свободу, сказал Помпео в радиошоу Марка Левина, интервью с которым опубликовано на сайте американского правительства.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке», — сказал Помпео.

Избранный президент США Джо Байден ранее говорил, что Россия представляет собой основную угрозу для США в международных делах.

«Самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов», — сказал Майк Помпео.

В Министерстве энергетики США пояснили, что вредоносная программа нанесла ущерб бизнес-сетям, но не затронула Национальное управление по ядерной безопасности. В связи с очередной хакерской атакой, избранный американский президент Джо Байден заявил, что кибербезопасность станет приоритетом его политики.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДИАГНОЗ НАРОДУ С КОНДАЧКА НЕ СТАВИТСЯ
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]