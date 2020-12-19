



Как сообщает Укринформ , такая информация обнародована в пятницу на сайте Европейской Комиссии.





«Декларация фиксирует обязательства трех евроинституций быстро принять законодательство, которое необходимо для обновления ЕС после пандемии COVID-19, и сохранить то же время возможности для климатической и цифровой трансформации. Три руководителя также подписали первую в истории совместную резолюцию относительно политических задач и приоритетов на 2020-2024 годы», - говорится в сообщении.





Совместная Декларация о приоритетах на 2021 год основывается на годовой рабочей программе Еврокомиссии. Документ отражает ключевые предложения Еврокомиссии в сфере законодательства, которые уже были представлены или будут представлены осенью 2021 года.





Среди определенных стратегических направлений деятельности ЕС - имплементация Европейского Зеленого соглашения, обеспечение справедливого распределения нагрузки во время «зеленой» трансформации, чтобы ни одна страна в этом процессе не осталась наедине, что должно предоставить Евросоюзу возможность продвигаться к цели климатической нейтральности до 2050 года и достичь ощутимого прогресса в достижении климатических целей уже до 2030 года.





Еще одно направление — определение параметров так называемого Европейского цифрового десятилетия, что должно способствовать созданию эффективного и безопасного рынка цифровых услуг с определенными этическими рамками, развитию надежного и безопасного искусственного интеллекта, что должно способствовать инновационному развитию всей европейской экономики.





Следующая программная цель — создать экономическую структуру, которая будет работать для людей, обеспечить достижимость процессов восстановления для всего общества, укрепить общий рынок и промышленный потенциал, что должно способствовать социальной справедливости и благосостояния. Для достижения этой же цели должно использоваться развитие в рамках ЕС экономического и монетарного союзов, повышения устойчивости и надежности европейской банковской системы.





Отдельным приоритетом является также усиление позиций Европы в мире, развитие международного партнерства и предоставление нового импульса трансатлантическим отношениям. ЕС намерен сохранять ведущие позиции в развитии правовых норм в системе международной торговли и создание справедливог правового поля в этой сфере.





Важным направлением совместной работы будет обеспечение свободы и безопасности в Европе. В частности, этому будет способствовать согласование нового Пакта по приюту и миграции, повышение эффективности контроля на внешних границах ЕС. Евросоюз также намерен защитить принцип свободы движения путем укрепления Шенгенского законодательства и благодаря лучшей координации действий стран-членов в реагировании на кризис в сфере здравоохранения. В этом же контексте ЕС будет принимать законодательные меры для предупреждения распространения онлайн террористического контента и информации, касающейся сексуальной эксплуатации детей.





Документ отмечает, что все упомянутые меры имеют целью защиту и укрепление демократии, отстаивание общих европейских ценностей, развитие способностей ЕС в развитии и защите верховенства права, фундаментальных прав и свобод, укрепление основ демократического устройства Европы.







