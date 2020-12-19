+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Великобритания присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси

Великобритания ввела санкции в отношении еще 29 белорусов и семи белорусских компаний.


Об этом пишет DW.

В список попали спикер верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор страны Андрей Швед. Также в санкционном списке глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и ряд судей.

Напомним, Евросоюз утвердил третий пакет санкций против Беларуси. Санкции направлены против режима Александра Лукашенко. В частности, в "черный список" ЕС попали семь белорусских компаний.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДИАГНОЗ НАРОДУ С КОНДАЧКА НЕ СТАВИТСЯ
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]