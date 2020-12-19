Великобритания присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси
Великобритания ввела санкции в отношении еще 29 белорусов и семи белорусских компаний.
Об этом пишет DW.
В список попали спикер верхней палаты парламента Беларуси Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор страны Андрей Швед. Также в санкционном списке глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и ряд судей.
Напомним, Евросоюз утвердил третий пакет санкций против Беларуси. Санкции направлены против режима Александра Лукашенко. В частности, в "черный список" ЕС попали семь белорусских компаний.
09:37 19/12/2020
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