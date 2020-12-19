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Команда Латушко критикует ЕС за 3-й пакет санкций

Представитель созданного Павлом Латушко Народного антикризисного управления Андрей Котов допустил критику в адрес Евросоюза после публикации третьего санкционного списка Евросоюза в отношении Беларуси.




В НАУ бывший замначальника отдела финансирования госорганов главного финансового управления Управления делами президента Беларуси, замдиректора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года", генеральный секретарь НОК Беларуси и выпускник МГИМО А.Котов отвечает за внешнюю политику.

«Включение в санкционные списки «кошельков» режима – это важный шаг и выход санкционного давления на новый уровень», - сказал Котов.

«Но мы ждем более системного подхода от ЕС – необходимо последовательно вводить санкции и против других спонсоров нелегитимной власти для реального эффекта. Мировое сообщество должно прекратить прямо или косвенно спонсировать нелегитимную власть. Деньги, полученные режимом, идут на репрессии, пытки, избиения и убийства мирных граждан Беларуси», - подчеркнул он.
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