Уже 400 силовиков подписались за новые выборы: BYPOL раскрыл, из каких структур подписываются чаще
Инициатива BYPOL, объединяющая экс-сотрудников силовых ведомств Беларуси, сообщила в своем телеграм-канале, что под открытым обращением за новые выборы и против насилия над мирными беларусами уже подписалось больше 400 силовиков.
По данным BYPOL среди подписантов есть представители практически всех силовых ведомств Беларуси. Более детально картина такая:
- 50 процентов подписантов — МВД,
- 25 процентов — Вооруженные силы,
- 10 процентов — Следственный комитет,
- 15 процентов — остальные структуры.
Подписи собираются в закрытом формате и будут опубликованы после того, как достигнут отметку в 3000, пишет the-village.me
21:45 18/12/2020
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