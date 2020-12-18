



По данным BYPOL среди подписантов есть представители практически всех силовых ведомств Беларуси. Более детально картина такая:





50 процентов подписантов — МВД,

25 процентов — Вооруженные силы,

10 процентов — Следственный комитет,

15 процентов — остальные структуры.