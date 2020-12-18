+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Уже 400 силовиков подписались за новые выборы: BYPOL раскрыл, из каких структур подписываются чаще

Инициатива BYPOL, объединяющая экс-сотрудников силовых ведомств Беларуси, сообщила в своем телеграм-канале, что под открытым обращением за новые выборы и против насилия над мирными беларусами уже подписалось больше 400 силовиков.


По данным BYPOL среди подписантов есть представители практически всех силовых ведомств Беларуси. Более детально картина такая:

  • 50 процентов подписантов — МВД,
  • 25 процентов — Вооруженные силы,
  • 10 процентов — Следственный комитет,
  • 15 процентов — остальные структуры.
Подписи собираются в закрытом формате и будут опубликованы после того, как достигнут отметку в 3000, пишет the-village.me
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
ДИАГНОЗ НАРОДУ С КОНДАЧКА НЕ СТАВИТСЯ
Александр Федута
На сколько хватит «заначки»?
Михаил Пастухов
Как назвать творимый в стране произвол?
Павел Знавец
Кебіч-Лукашэнка: адказы на некаторыя пытанні.
Владимир Подгол
Маски-невидимки для слов Лукашенко
Ольга Карач
Педофилия в ближайшем окружении лукашенко
Владимир Искорцев
Размышления бывшего дрезденца


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]