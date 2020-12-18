Доктора Сорокина признали политзаключенным
19 ноября были арестованы и взяты под стражу журналистка TUT.BY Екатерина Борисевич и врач больницы скорой помощи Артем Сорокин. Позже им было предъявлено обвинение. Напомним, дело связано с публикацией медицинских документов, касающихся убитого Романа Бондаренко.
Информация опровергала заявления официальных лиц о том, что Роман Бондаренко был якобы пьян в момент избиения. При этом близкие родственники Бондаренко не считают себя пострадавшими из-за их опубликования и подтверждают их подлинность.
Белорусские правозащитники признали доктора Сорокина политическим заключенным.
21:20 18/12/2020
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