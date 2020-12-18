Также Светлана проведет встречи в испанском парламенте и встретится с местной диаспорой, сообщает "Наша Нива" со ссылкой на ее пресс-служба.





Это 10-я страна, которую посетит Тихановская с официальным визитом. Она совершала визиты в Латвию, Польшу, Австрию, Словакию, Данию, Швецию, Германию, Нидерланды, Бельгию, где встречалась с руководством этих стран.





Также она встречалась в Вильнюсе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.

