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Тихановская совершит визит в Испанию. Это 10-я страна, которую она посетит с октября

21-23 декабря Светлана Тихановская посетит Мадрид. Она проведет онлайн-звонок с главой правительства Испании Педро Санчасом, встретится с министром иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя.


Также Светлана проведет встречи в испанском парламенте и встретится с местной диаспорой, сообщает "Наша Нива" со ссылкой на ее пресс-служба.

Это 10-я страна, которую посетит Тихановская с официальным визитом. Она совершала визиты в Латвию, Польшу, Австрию, Словакию, Данию, Швецию, Германию, Нидерланды, Бельгию, где встречалась с руководством этих стран.

Также она встречалась в Вильнюсе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.
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