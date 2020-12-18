Лукашенко раздал государственные награды





Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович получил орден Отечества II степени, а председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова — орден Отечества III степени. «Этой награды она удостоена за плодотворную государственную и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие законодательства, парламентаризма и межпарламентского сотрудничества», — отмечают в пресс-службе.





Кроме того, ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в подготовку и проведение переписи населения Беларуси 2019 года, усовершенствование налоговой системы республики, сохранение и популяризацию национального историко-культурного наследия, развитие нефтяной, химической и перерабатывающей промышленности, калийной отрасли, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, заслуги в сфере образования, искусства, культуры и спорта.











