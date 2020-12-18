Усов: Нерешительность ЕС будет только усиливать пророссийские ориентации внутри Беларуси
Спасением "независимости" Беларуси ЕС оправдывает до смешного ограниченные санкции против режима Лукашенко.
"Независимость" это удобный претекст, чтобы ничего не делать для борьбы с авторитаризмом в Беларуси и вне ее, пишет политолог Павел Усов.
Спасением "независимости" республики, ЕС оправдывает, до смешного, ограниченные санкции против режима Лукашенко. В принципе ради "сохранения независимости" можно и нужно остановить революцию, так как свержение Лукашенко неминуемо приведет к вмешательству России.
И вероятно, стоит признать Лукашенко легитимным президентом, пригласить в Брюссель, Варшаву или Париж, как это было совсем недавно.
Возникает вопрос, а когда и при каких условиях и главное как, можно свергнуть Лукашенко, чтобы это не привело к вмешательству России и не стало причиной потери суверенитета. Это показатель деструктивной, разрушающей суверенитет, политики Лукашенко, когда демонтаж авторитарной системы в стране, чреват серьезными угрозами для независимости, когда нет внутренних ресурсов, чтобы эту независимость защитить.
Так какая же это независимость, если воля народа жить в свободной и суверенной стране немедленно станут причиной того, что Москва начнет агрессивные действия против Беларуси. Когда в любом серьёзном электоральном процессе усматривается рука Кремля. Когда любой политический шаг против Лукашенко можно оценивать, как реализацию российского плана. В этих обстоятельствах, любой даже самый национальный проект от флага до языка, можно превратить в провокацию, которая будет использоваться Москвой для атаки против нас.
Лукашенко довел государство до такой степени, что никакое самостоятельное движение республики, ее самодостаточное, полноценное существование, без конфронтации с Москвой просто невозможно. Он завел страну на геополитическое минное поле, на котором для того, чтобы выжить мы должны стоять на месте или рисковать...
Вот вся независимость по-лукашенковски. Кремль сохраняет условное "спокойствие", пока Беларусь является продолжением ее геополитического пространства. Пассивно-осторожные действия Европы не спасают независимости страны, они продлевают существование режима, способствуют внутренней деградации социально-экономической системы и сваливание Беларуси в Россию.
Такие действия в очередной раз показывают слабость Европы перед лицом агрессивных авторитаризмов. Более того, демонстрирует превосходство зла. Санкции важны не как политическое действие, а как демонстрация воли и солидарности защищать основы существования нормального человеческого сообщества.
Но, я думаю, дело даже не в том, что ЕС переживает за независимость Беларуси. Там прекрасно понимают, что если Путин введет войска в Беларусь, Европа ничего не сможет этому противопоставить. Реальных международных механизмов сдерживания российской агрессии в Беларуси (любого другого вмешательства) просто нет и не будет.
Вероятно, европейцев беспокоит то, что обвал экономики (в случае санкций), расширение присутствия России, породит новый гуманитарный кризис и массовую миграцию беларусов на Запад. Европа напуганная миграционным кризисом 2015, перемещением населения из Украины, опасается, что миллионы граждан заполонят страны ЕС, что станет новой проблемой.
Более того, Европа не в состоянии позитивно, с положительным эффектом разрешать политико-гуманитарные кризисы. Не умеет и не хочет, как только ситуация где-то в регионе обостряется она, умывает руки: ограничивается заявлениями, поддержкой для НКО и СМИ, без плотного политического и стратегического воздействия.
Грузия, Украина, Молдова, Нагорный Карабах, Беларусь: страны-кризисы и члены Восточного Партнерства.
Но, ведь очевидно, что чем дольше Лукашенко будет у власти, тем выше вероятность этого кризиса и геополитической катастрофы;
Мягкость Брюсселя, "позиция диалога" не остановят репрессий внутри страны, а в перспективе, разрешение проблем будет требовать еще больших усилий и затрат.
Более того, нерешительность Брюсселя будет только усиливать пророссийские ориентации внутри Беларуси и надежды на то, что только Путин может помочь. Маятник настроений качнется в другую сторону.
19:12 18/12/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение